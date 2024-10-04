Giresun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde ehliyetsiz sürücü tarafından yönetilen otomobil kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçenin Elmalı köyünün Oyrak mevkisinde ehliyetsiz sürücü C.K. (17) idaresindeki 34 DCH 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Salih (46), Serkan (30) ve Naci K. (66) Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Naci K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.