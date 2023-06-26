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Giresun'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Sisdağı Yaylası'nda meydana gelen otomobil kazasında sürücü Ahmet Arslan ve Latif Keçeci hayatını kaybetti. Cenazeler morga kaldırıldı.

Giresun'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sisdağı Yaylası'nın İnişdibi mevkisinde, Ahmet Arslan yönetimindeki 41 AIH 010 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücü Arslan ile otomobildeki Latif Keçeci olay yerinde hayatını kaybetti.

Arslan ve Keçeci'nin cenazeleri, jandarma ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Ahmet Arslan İnişdibi Giresun Güncel Haberler

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