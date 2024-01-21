Giresun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alındı.
Giresun'un Dereli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Giresun-Dereli kara yolu Çalca köyü mevkisinde, Ali Akgün idaresindeki 28 ER 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Erzurum yönetimindeki 28 ACJ 022 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ali Akgün ile araçlarda bulunan Naime Erzurum, Damla Erzurum, Yağız Erzurum ve Aysel Akçay yaralandı.
Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.