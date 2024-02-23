Giresun'da otomobil hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Tuğlacık köyünde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Tuğlacık köyünde 20 Şubat'ta iki otomobilin çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.T. ve R.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T. tutuklandı, E.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.