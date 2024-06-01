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Giresun'da otomobil devrildi: 4 yaralı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güllece köyünde, Ali İhsan Özer idaresindeki 28 RF 231 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Minire, Ahmet ve Yeter Özer yaralandı.

Yaralılar, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Yağlıdere Giresun trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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