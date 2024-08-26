Giresun'da Otçu Göçü Geleneği Canlandırılıyor

Giresun'da "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi ile otçu göçü rotaları ortaya çıkarılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Sacayak Derneği tarafından hazırlanan ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş bir kültürel miras olan otçu göçü geleneği yeniden canlandırılıyor.

Dernek Başkanı Mehdi Ali Memiç, gazetecilere, otçu göçü ve otçu şenliklerinin yöre halkı için büyük öneme sahip, pek çok ritüeli içeren bir kültürel etkinlik olduğunu söyledi.

Bu göçün bölgenin yaşam koşullarından doğmuş bir kültür olduğunu ifade eden Memiç, proje kapsamında, Giresun ilindeki otçu göçü rotaları keşfedilerek, bu rotaların aslına uygun şekilde günümüze aktarılmasını amaçladıklarını aktardı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise unutulmaya yüz tutan yayla göç yollarını teknik olarak inceleyip doğa yürüyüşü parkurları haline getirdiklerini belirterek, "Böylece köyler ile yaylalar arasında ulaşımı sağlamak amacıyla da kullanılmış olan otçu göçü kültürümüzü genç nesillere aktarmak ve doğa sporlarına yönlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda da ilimizin turizm potansiyelini artırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.