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Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) Sistemleri Devreye Girecek

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Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin 1 Haziran Cumartesi günü devreye gireceği bildirildi. Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Giresun'da Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin 1 Haziran Cumartesi günü devreye gireceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda ülke genelinde PTS-EDS projesi ile Ortalama Hız Tespit (OHT) sistemlerinin kurulum çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bölge illerinden Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon sınırları içerisinde de kurulum çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, kurulumu tamamlanan OHT koridorları ile beraber Giresun il sınırları içerisinde de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu tamamlanan Ortalama Hız Tespit (OHT) koridorlarının 01 Haziran 2024 günü faaliyete başlayacağı bilgisi verildi.

OHT koridorlarının konumlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Giresun Merkez Keşap Tüneli girişi Dereli ilçe yol ayrımında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Trabzon'un Beşikdüzü ilçe girişinde bulunan PTS arasında her iki istikamette (Giresun-Beşikdüzü/Beşikdüzü-Giresun) 73 kilometre 601 metrelik kara yolu. Giresun Merkez Erikliman Mahallesi PTS ve Ordu'nun Gülyalı ilçe girişinde bulunan PTS arasında her iki istikamete (Giresun-Gülyalı/Gülyalı-Giresun) 18 kilometre 713 metrelik kara yolu."

Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uyması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

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