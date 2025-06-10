Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenecek

Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenecek
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Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

Merkeze bağlı Ergence köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kemikler olduğunu fark etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma dedektiflerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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