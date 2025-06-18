Giresun'da Orman Okulu Projesi Başlatıldı

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Giresun'da Fındıkyurdu Anaokulu'nda uygulanan 'Orman Okulu Projesi' ile öğrencilere doğada eğitim imkanı sunuluyor. Proje kapsamında okul çevresinde yeşil alanlar ve hobi bahçeleri oluşturuldu.

Giresun'da anaokulunda öğrencilere bina dışında da eğitim imkanı sunan "Orman Okulu Projesi" hayata geçirildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı desteğiyle Fındıkyurdu Anaokulu'nda uygulanan proje kapsamında okul çevresindeki alanda bitki serası, hobi bahçesi, amfi ve yeşil alan, tavuk kümesi, oyun ve oturma alanları oluşturuldu.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, burada yaptığı konuşmada, okulları önemsediklerini belirtti.

Toplumda kalkınmanın sadece tarım, hayvancılık ve turizm gibi alalarda yapılamayacağına işaret eden Gültekin, mutlaka çocuklara, kadınlara ve engellilere yönelik topyekun bir kalkınmanın olması gerektiğini vurguladı.

Gültekin, bu doğrultuda okullardan gelen projelerin kıymetli olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık çocuklarımız toprakla, hayvanla içli dışlı değiller. Çocuklar genellikle apartmanlarda, dairelerde büyüyor. Stresten uzaklaşmak için çocukların muhakkak sahada oynamaları lazım. Toprakla oynamaları, haşır neşir olmaları lazım. Çocuklarımızı bu okulda olduğu gibi ağaçla, bitkiyle, bazen kediyle, köpekle, atla bir araya getirecek ortamları geliştirmemiz lazım."

Okul Müdürü Nilüfer Cebeci de projenin kentleşen dünyada çocuklar ile doğa arasındaki bağın yeniden kurulmasını amaçladığını kaydetti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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