Giresun'da Organ Bağışıyla Umut Olmuş Genç Kadının Cenazesi Defnedildi

Giresun'da organları bağışlanan 21 yaşındaki Nergis Abdioğlu'nun cenazesi defnedildi.

Nergis Abdioğlu için Espiye ilçesine bağlı Ericek köyündeki Ericek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, Yağlıdere Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin kıldırdığı namazın ardından, aynı köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Espiye ilçesinde 2 Ocak'ta iş görüşmesinin ardından trafik kazasında ağır yaralanan Nergis Abdioğlu, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün beyin ölümü gerçekleşen Abdioğlu'nun ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 kişiye umut oldu.