Giresun'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı
Giresun'da, can güvenliği nedeniyle 16 Haziran 2025'te tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşların uyarılara dikkat etmesini istedi.
GİRESUN'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün denize girmek yasaklandı.
Kentte denize girmek olumsuz hava koşulları nedeniyle yasaklandı. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Can güvenliğini tehdit eden olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün (16 Haziran 2025 Pazartesi) il sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Lütfen uyarıları dikkate alınız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel