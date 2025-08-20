Giresun'da Olumsuz Hava Koşulları Denizde Yanlış Giriş Yasağı Getirdi
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Valilik, bu kararın vatandaşların can güvenliği için alındığını duyurdu.
Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, alınan karara uyulmasının vatandaşların can güvenlikleri için önem arz ettiği vurgulandı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel