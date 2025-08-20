Giresun'da Olumsuz Hava Koşulları Denizde Yanlış Giriş Yasağı Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Valilik, bu kararın vatandaşların can güvenliği için alındığını duyurdu.

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, alınan karara uyulmasının vatandaşların can güvenlikleri için önem arz ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun

İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.