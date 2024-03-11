Giresun'da okul servisi şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir okul servis minibüsü şarampole devrildi ve kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Suşehri kara yolu Uğurca köyü sapağı mevkisinde H.Ç. yönetimindeki 28 M 7246 plakalı okul servis minibüsü şarampole devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile 5 öğrenci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.