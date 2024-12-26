Giresun'da 'Öğrenciler Soruyor' Söyleşisi Düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde "Öğrenciler Soruyor" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü ile Eyüp Sultan İmam Hatip Lisesi iş birliğinde, okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşiye Espiye Müftüsü Osman Gülbe katıldı.

İslam dininin ilk emrinin "oku" olduğunun altını çizen Gülbe, hayata fayda sağlayacak bilgileri edinmek için kitap okumanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gençlik döneminin kişiliğe etkisine de işaret eden Gülbe, "Hayatımız boyunca kişiliğimizi etkileyecek davranış ve tutumları gençlik çağlarında almaktayız. Bu sebeple kişiliğimizi olumlu etkileyecek bilgi, beceri ve iyi davranışların temelinin atıldığı gençlik çağımızın değeri iyi bilinmelidir." dedi.

Söyleşi, Gülbe'nin öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.