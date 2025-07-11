Giresun'da Muhtar Yangında Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Görele ilçesindeki Ortaköy köyü muhtarı Hasan Ali Cafer, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giresun'un Görele ilçesinde bir muhtar evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ortaköy köyünün muhtarı Hasan Ali Cafer'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede, Hasan Ali Cafer'in cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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