Giresun'da Motosiklet Denetimleri Yoğunlaştırılacak

Giresun Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin artırılması, kamu düzeninin korunması amacıyla sürücü ve tecil belgesi bulundurmayan motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirtti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yapılan incelemelerde motosiklet kazalarının sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığına işaret edildi.

Açıklamada, ülke genelinde sansasyonel bazı olaylarda motosikletlerin kullanıldığı görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hem trafik güvenliğinin artırılması, hem de kamu düzeninin korunması amacıyla, sürücü belgesi ve tescil belgesi bulundurmayan motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler yoğunlaştırılacaktır. Denetimlerde her hangi bir aksaklık yalanmaması ve sürücülerin güvenliği için kask kullanımı da titizlikle kontrol edilecektir."