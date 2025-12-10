Giresun'da motosiklet ambulans ekipleri vakalara hızlı müdahale ediyor

Giresun'da görev yapan motosiklet ambulans ekipleri, trafiğin yoğun olduğu ya da araç girişlerine kapalı alanlardaki vakalara hızla ulaşarak ilk müdahaleyi vakit kaybetmeden gerçekleştiriyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesindeki motosiklet ambulansta görevli 4 personel, iki ekip halinde şehirde görev yapıyor.

Sağlık personeli, kentte insan ve araç yoğunluğu fazla olan bölgelerde olası vaka durumlarına karşı hazır bekliyor.

Yoğun trafikte ulaşılması zor vakalara hızla müdahale eden ekip, trafiğe kapalı caddelerde de vakaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirebiliyor.

Motosiklet ambulansta vakalara müdahale için tam donanımlı tıbbi müdahale çantası, boyunluklar ve EKG cihazı gibi malzemeler bulunuyor.

İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, AA muhabirine, ekibin yaklaşık 10 yıldır Giresun'da görev yaptığını söyledi.

Ekibin vaka bilgisi alınmasının ardından hızlı bir şekilde ulaştığını belirten Aksoy, kişi ya da kişilerin daha sonra acil sağlık hizmeti ambulansı ile hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Aksoy, motosiklet ambulansın en önemli avantajının vakaya hızlı ulaşabilmesi olduğuna dikkati çekerek, "Hızlıca hastaya müdahale edip kalp masajına başlanılması gerekiyor. Trafiğin sıkışık olduğu yerlerde bu ekiplerimizi önden göndererek hızlıca hizmet sağlamaktayız." dedi.

Yaz mevsiminde ekibin insan yoğunluğunun fazla olduğu sahillerde de görev yaptığını aktaran Aksoy, boğulma vakalarında da ilk müdahaleyi motosiklet ambulans ekibinin yapabildiğini anlattı.

Hızın kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Aksoy, "Özellikle şehir merkezinde hastalarımıza 10 dakika içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi de yüzde 90-95 oranında gerçekleştiriyoruz. Motorize ekibimiz özellikle yoğun zamanlarda sahada görev yerinde beklemekte." diye konuştu.

"Yüksek kontrollü ve güvenli sürüş gerçekleştiriyoruz"

Motosiklet ambulansta görev yapan acil tıp teknisyeni Ercan Genç ise yoğun trafik ve dar alanlarda vakaya en hızlı şekilde ulaşıp müdahale ettiklerini aktardı.

Trafikte zaman kaybetmeden olay yerine ulaşabildiklerini belirten Genç, kalp durması, travma ve boğulma gibi vakalara bir an önce müdahale edebildiklerini ifade etti.

Genç, Karadeniz'de aniden değişen hava şartlarının kendilerini zorlayabildiğini dile getirerek, "Yüksek kontrollü ve güvenli sürüş gerçekleştiriyoruz. Zamanla yarışırken soğukkanlı ve profesyonel davranıyoruz. Stresli sürüş yapıyoruz ama 'acilse değer' mantığı ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ekipte görevli acil tıp teknisyeni Okan Çakır da vatandaşlara daha hızlı hizmet sunduklarına değinerek, "Nasıl hastaneye götüreceksiniz? sorusunu yöneltiyorlar. Biz de tabi ambulans ekibinin geleceğini, onlarla beraber müdahale edip hastaneye taşınacağını söylüyoruz." dedi.