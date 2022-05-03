Giresun'da minibüsün köprüden düşmesi soncu 1 kişi yaralandı
AA - Kamil Yılmaz - Güncel
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Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serhat Keçe yönetimindeki 28 TD 321 plakalı minibüs, Kumyalı Mahallesi'nde Görele köprüsünden düştü.
Kazada araçta bulunan Umuthan Ç. yaralandı.
Yaralı, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Kamil Yılmaz - Güncel