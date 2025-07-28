Giresun'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı

Giresun'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı
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Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

A.H. idaresindeki 28 M 6128 plakalı yolcu minibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Güce ilçe kavşağında E.B. yönetimindeki 28 AEA 912 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüsteki yolculardan H.K, Ö.F.Ö, N.G, M.Y.Ö, S.Ç.S, Ö.Y, G.Y, A.Y.K, İ.K, P.G. ve T.S. yaralandı.

Genel sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, ilk müdahalenin ardından Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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