Giresun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Giresun'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün üst geçide çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişi Meyase Akgül olarak belirlendi. Yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Mevsimlik işçilerin fındık hasadı için Giresun'a geldikleri öğrenildi.