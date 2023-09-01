Giresun'da millet bahçesinin yapımı devam ediyor

Giresun'da 24 bin 160 metrekarelik alana projelendirilen millet bahçesinin inşası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projede koşu, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanı, açık ve kapalı otopark, peyzaj donatı alanları ve tematik bahçeler yer alıyor.

Giresun'un en büyük yeşil alanına sahip olacak millet bahçesinde 98 araçlık otopark ve 10 elektrikli araç şarj ünitesi de yer alacak.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yüklenici firmadan bilgi alan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projeyi Mart ayı itibariyle Giresunluların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Şenlikoğlu, millet bahçesinin altyapı çalışmasının aralık itibarıyla biteceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra üstyapı çalışmalarına da geçilmiş olacak. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Mart itibariyle de insanımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizin ortasında, insanımızın nefes alacağı, yeşil bir alan, otoparklarıyla, çocuk oyun alanlarıyla ve sosyal donatılarıyla şekillenmiş bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Bu proje ihtiyaca göre düzenlendi. Millet bahçemizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, TOKİ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."