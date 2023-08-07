Giresun'da Mahsur Kalan Baykuş Kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde cami minaresinde mahsur kalan ve uzun süredir vatandaşlar tarafından beslenen baykuş kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonu sonucunda baykuş, cami imamına teslim edildi ve kontrol için veterinere götürüldü.