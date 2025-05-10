Giresun'da Lisede Silahlı Cinayet: İki Kardeş Öldürüldü
Giresun'da bir lisede geçici işçi statüsündeki A.T., ablası ve kardeşine silahla saldırarak öldürdü. Zanlı tutuklandı, cenazelerin ise bugün toprağa verilmesi planlanıyor.
Giresun'da lisede silahla geçici işçi statüsündeki abla ve kardeşini öldüren aynı statüdeki kişi tutuklandı.
Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş'a (30) silahla ateş edip kaçtıktan sonra yakalanan A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazelerinin, bugün Keşap ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel