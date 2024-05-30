Giresun'da lise öğrencileri kitaplara ilgiyi artırmak için broşür dağıttı

Giresun'da lise öğrencileri kitaplara ilgiyi artırmak için, merak uyandıran alıntıların yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanecilik kulübünce sosyal sorumluluk programı kapsamında, okuma bilinci kazandırmak ve okumaya teşvik etmek amacıyla Atatürk Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrenciler, Türk ve dünya klasiği 16 kitaptan seçtikleri merak uyandıran söz ve cümlelerden oluşan alıntılar ile hazırladıkları broşürleri meydan ile Gazi Caddesi'nde vatandaşlara dağıtarak içerikle ilgili bilgiler verdi.

Ayrıca broşürlerdeki kitaplar, stantta vatandaşların incelemesi için sergilendi.