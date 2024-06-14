Giresun'da Kurban Pazarında Sahte Para ve Dolandırıcılık Uyarısı
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksu Mahallesi'ndeki kurban pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcı Büro Amirliği ekipleri, alışveriş yapanlara bilgi aktararak dikkatli olmalarını istedi.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Aksu Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcı Büro Amirliği ekipleri, alışveriş yapanlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgi aktardı.
Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıtarak bu tür olaylara karşı dikkatli olmalarını istedi.