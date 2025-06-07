Giresun'da Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Giresun'da jandarmanın sivil trafik personelince denetim gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı sivil trafik personeli ile şehirler arası sefer yapan yolcu otobüslerinin denetlendiği belirtildi.

Kontrollerde yolcu güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulanan açıklamada, ilgili trafik kanunu çerçevesinde herhangi bir ihlale rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin bayram süresince trafik güvenliği için sahada olacağının altı çizildi.