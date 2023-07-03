Giresun'da Kurban Bayramı'nda hayvan atıklarını dere kenarına dökenlere ceza
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Giresun'un Espiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan hayvan atıklarını dere kenarına döken üç kişiye idari para cezası verildi. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kişilere atıklarını toplatma cezası da verildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan hayvan atıklarını dere kenarına döken kişilere idari para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kaşdibi köyünde, M.M, N.O. ve Y. E'nin kurban kesimi sonrası hayvanın işkembe ve bağırsaklarını Yağlıdere Deresi kenarına döktüğü tespit edildi.
İdari para cezası uygulanan üç kişiye, döktükleri atıklar toplatılarak bölgenin temizliği jandarma ekipleri nezaretinde yaptırıldı.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel