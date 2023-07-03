Giresun'da Kurban Bayramı'nda hayvan atıklarını dere kenarına dökenlere ceza

Giresun'un Espiye ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesimi yapılan hayvan atıklarını dere kenarına döken üç kişiye idari para cezası verildi. Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen kişilere atıklarını toplatma cezası da verildi.