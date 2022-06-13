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Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Giresun Belediyesi ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Giresun Belediyesi ile İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Atatürk Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personeli, askerler ve öğrenciler iki saat süreyle kitap okudu.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, gazetecilere, belediye olarak düzenli kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugün düzenledikleri organizasyona İl Jandarma Komutanlığı'nın da dahil olduğunu dile getiren Demirel, belediye personeli ve öğrencilerin de katılımıyla güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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