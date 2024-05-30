Üye Girişi
Haberler

Giresun'da kestane ormanlarına faydalı böcek salımı yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Eynesil ilçesinde gal arısı zararlısıyla mücadele amacıyla kestane ormanlarına faydalı böcek salımı yapıldı. Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, zararlı ile biyolojik mücadele kapsamında 5 bin 500 yararlı böceğin doğaya salındığını belirtti.

Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadelede amacıyla faydalı böcek bırakıldı.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, ilçeye bağlı Ören beldesindeki kestane ormanlarına faydalı böcek salımının ardından gazetecilere, bölgede gal arısının yoğun bulunduğunu söyledi.

Ulukan, zararlı ile biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda faydalı böcek türlerinden "Torymus Sinensis" üretildiğini belirterek, "Bu arılarımız, doğal dengenin korunmasında kullanılıyor. Bugüne kadar 5 bin 500 yararlı böceği doğaya saldık. Bu yıl da 2 bin böcek daha salmayı amaçlıyoruz. Mücadeleyi 12 bin hektar sahada sürdürüyoruz." dedi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise zararlıyla mücadeleden olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını vurgulayarak, çalışmaları dolayısıyla ilgilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Eynesil Giresun Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title