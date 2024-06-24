Giresun'da Kenevir Yetiştiriciliği Yapan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan aramada 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklama kararı verildi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirlenen ormanlık alanda yaptıkları aramada, ekili halde 7 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olaya ilgili gözaltına alınan U.D, D.K. ve Ş.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
U.D. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.