Giresun'da kaza: 9 kişi yaralandı

GİRESUN'un Dereli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Duroğlu beldesi Çalca köyünde meydana geldi. Enver Bayram yönetimindeki 28 ED 081 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sıtkı Uzun'un kullandığı 34 GIN 172 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Enver Bayram ile araçtaki Sevim. B., Ayşe. T., Hakan T., Menşure S. ile otomobil sürücüsü Sıtkı Uzun ile içerisindeki Büşra U., Selma M., Merve A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.