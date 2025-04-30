Giresun'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu
Giresun'un Doğankent ilçesinde kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Yusuf Alim'in cesedi, Harşit Çayı kenarında bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarının ardından Alim'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Giresun'un Doğankent ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
Güdül köyünde yaşayan Yusuf Alim'den (43) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Ekipler, Oyraca köyündeki Harşit Çayı kenarında Alim'i hareketsiz şekilde buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Alim'in cenazesi, otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel