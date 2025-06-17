Giresun'da Kaybolan Toprak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Giresun'da babasıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme için arama çalışmaları 2. gününde sürüyor. Celal Derme'nin hastanede tedavisi devam ederken, Toprak'ı bulmak için havadan ve karadan geniş bir ekip çalışması yürütülüyor.

1) DENİZDE KAYBOLAN TOPRAK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARINDA 2'NCİ GÜN

GİRESUN'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak Derme (10) için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor.

Çıtlakkale Mahallesi sahilinde dün serinlemek için denize giren Celal Derme ve oğlu Toprak Derme bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, yardıma koştu. Denizde kurtarılan Celal Derme kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak Derme kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celal Derme'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Toprak Derme için arama çalışmaları; 111 personel, 26 dalgıç, 7 deniz aracı, 2 dron, 13 araç ve 1 helikopterle 2'nci günde havadan ve karadan devam ediyor. Toprak Derme'nin Teyyaredüzü Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, ailesinin sahil kıyısında umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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