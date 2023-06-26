Giresun'da kaybolan kişi için arama çalışmaları sürüyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran Cuma günü başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

AFAD, deniz polisi, Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) de dere yatağı ve su içerisinde çalışma gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince de Aksu Deresi'nin deniz ile birleştiği noktada arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Giresun Valiliği koordinesinde Duroğlu beldesi ve Keşap ilçesinde heyelan ve su baskınlarının verdiği tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.