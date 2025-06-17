Giresun'da Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ı cansız bedenine, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilen Toprak'ın cenazesi, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Toprak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.