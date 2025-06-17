Giresun'da Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Giresun'da Kaybolan Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
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Giresun'da serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Toprak'ın cansız bedeni, babasıyla birlikte girdiği yerin 100 metre uzağında bulundu. Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Toprak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'da serinlemek için babası Celal Derme (30) ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ı cansız bedenine, babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilen Toprak'ın cenazesi, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Toprak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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