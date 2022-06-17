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Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Adabük Mahallesi'nde oğluyla yaşadığı evden sabah ayrılan alzaymır hastası 87 yaşındaki Ayşe Topan dönmedi.

Oğlu Necati Topan, bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

?????Polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

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