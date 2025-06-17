Giresun'da Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Giresun'da serinlemek için denize giren 10 yaşındaki Toprak Derme kayboldu. Arama çalışmaları AFAD, Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Giresun'da serinlemek için dün babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama çalışmaları sürüyor.

Afad İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğünden 26'sı dalgıç 111 personel, 7 deniz aracı ile Derme'nin kaybolduğu Çıtlakkale Mahallesi açıklarında ve sahilde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik helikopteri ve dronlarla da deniz ve sahilde tarama yapıldı.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme'nin tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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