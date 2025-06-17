Giresun'da Kaybolan 10 Yaşındaki Çocuk Bulundu

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Giresun'da denize girdikten sonra kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu. Babası da denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Giresun'da dün babasıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğünden 27'si dalgıç 132 personel, 7 deniz aracı ile Derme'nin kaybolduğu Çıtlakkale Mahallesi açıklarında ve sahilde gün boyu arama yaptı.

Ekipler, Teyyaredüzü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Derme'nin cenazesini Teyyaredüzü Mahallesi sahilinden yaklaşık 100 metre açıkta buldu.

Kıyıya çıkarılan cenaze, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme'nin tedavisine ise aynı hastanede devam ediliyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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