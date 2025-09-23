Haberler

Giresun'da Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da meydana gelen kavgada H.K.'yı öldüren T.C.B. gözaltına alındı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, Fatih Caddesi'nde bir tartışma sonrası yaşandı.

Giresun'da çıkan kavgada H.K. isimli şahsı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı T.C.B, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Fatih Caddesi'nde T.C.B. ile H.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

T.C.B. tarafından bıçaklanarak yaralanan H.K. kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.