Giresun'da Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı
Giresun'da meydana gelen kavgada H.K.'yı öldüren T.C.B. gözaltına alındı ve adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, Fatih Caddesi'nde bir tartışma sonrası yaşandı.
Giresun'da çıkan kavgada H.K. isimli şahsı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından katil zanlısı T.C.B, bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.
Fatih Caddesi'nde T.C.B. ile H.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
T.C.B. tarafından bıçaklanarak yaralanan H.K. kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel