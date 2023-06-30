Giresun'da Katı Atık Bertaraf Tesisi İçin 4. Kez 'ÇED Olumlu' Raporu İptal Edildi

Giresun'da açılan ve çevreye atık su sızdırdığı gerekçesiyle kapatma kararı verilen katı atık bertaraf tesisi, 4. kez 'ÇED olumlu' raporuyla faaliyetine devam etti. Ancak mahkeme, tesisin verilen taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti.

GİRESUN'da 13 yıl önce açılıp, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilerek, kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin kapatma kararı verdiği katı atık bertaraf tesisi, 4'üncü kez aldığı Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuyla faaliyetini sürdürdü. Bölge halkının başvurusu üzerine Giresun İdare Mahkemesi, verilen taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle tesisin 'ÇED olumlu' raporunu iptal etti. Avukat Ozan Karagöz, "Tesisin kapatılması kararını uygulamamak için dayanak kalmadı. Kirlilik kaynağı olan tesisin hızlı bir şekilde sonlandırılması gerekli" dedi.

Görele ilçesi, Çavuşlu beldesinde 13 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden de depolama yapılan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin yaşam alanları ve su kaynaklarına yakın olduğu, çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, tesisin gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle tesisin 'ÇED olumlu' raporunun iptali için yargıya başvurdu. Yargı kararlarıyla 2012 ve 2015 yıllarında 2 kez 'ÇED olumlu' raporu iptal edilen tesis, yeniden 'ÇED olumlu' raporu alarak faaliyetine devam etti.

Kapatma kararına uyulmaması durumunda hukuki süreci devam ettireceklerini belirten Karagöz, "Mahkeme kararlarının uygulanması kamu tarafından bir zorunluluk. Gelinen süreçte valilik makamının tesisin kapatılması hakkındaki kararı uygulamamak için herhangi bir dayanağı kalmadı. Çavuşlu halkının verdiği mücadele; kendi refah ve mutlulukları için değil, Karadeniz için çok büyük bir kirlilik kaynağı olan tesisin hızlı bir şekilde sonlandırılması ve kirliliğin önlenmesidir. Artık mahkeme kararının uygulanmaması durumunda suç duyurusunda bulunacağız. Etkin bir hukuksal yolun tespit edilmemesi durumunda da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak suretiyle bu tesisin Çavuşlu için yarattığı tehdidi ortadan kaldıracağız" diye konuştu.