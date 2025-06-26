Giresun'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

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Giresun'un Espiye ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan A.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K, ilçe merkezinde gözaltına alındı.

A.K, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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