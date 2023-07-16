- Giresun'da karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşarak içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüsüyle çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah Keşap'ın Kılıçlı mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Tuncay Kömürcü 28 AU 967 plakalı otomobil ile Giresun'dan Espiye istikametine seyir halindeyken, Kılıçlı mevkiinde havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aşarak karşı şeritte içerisinde 10 kişinin bulunduğu Yılmaz B. idaresindeki 26 ACR 983 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise 28 AU 967 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Kömürcü'nün yaşamını yitirdiği belirlenirken, 26 ACR 983 minibüs sürücüsü Yılmaz B. ve araçta bulunan Zümre B., Berra B., Ömer B.,Doğanay Y.,Kader Y., Afitap B., Latife B., Nazire L., Sevim Y. Olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.