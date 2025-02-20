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Giresun'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve ekiplerin yolları açık tutmak için yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı. Meteorolojiden gelen uyarılar doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığını belirten Köse, hemşehrilerin beyaz örtünün keyfini çıkarması için teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Meteorolojiden gelen uyarılar üzerine kara karşı gerekli planlamaları yaptıklarını belirtti.

Ekiplerin her daim sahada olduğunu vurgulayan Köse, "Teyakkuz halindeyiz ve yollarımızı açık tutmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Hemşehrilerimiz beyaz örtünün keyfini çıkarsın. Hep beraber bizler görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Giresun'da herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için çalıştıklarının altını çizen Köse, özellikle ana arterler, hastane yolları ve kritik noktaların açık halde bulundurulması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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