Giresun'da Kardeşini Kazara Vuran 15 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı
Giresun'un Sayca köyünde 15 yaşındaki M.T., elindeki tabancayla kazara kız kardeşi M.T.'yi (7) vurdu. Olay sonrası kardeşi hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.
GİRESUN'da M.T. 'nin (15) tabancayla kazara vurduğu kız kardeşi M.T. (7), yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Sayca köyünde meydana geldi. M.T.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı, çıkan mermi, kız kardeşi M.T.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T., buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri ağabey M.T.'yi ifadesini almak için götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel