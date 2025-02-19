Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
Kar yağışı İstanbul'u sardı! Kırmızı alarm seviyesine geçildi, valilik 7 maddede uyardı

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Giresun'da Kar Yağışı Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Ulaşıldı

Giresun'da Kar Yağışı Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Kayadibi Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle kapanan yolun açılması için belediye ekipleri çalıştı. Rahatsızlanan hastaya 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu ve kişi hastaneye sevk edildi.

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan hastaya belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.

Kayadibi Mahallesindeki kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Giresun Belediyesi ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma yaptı.

112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu kişi, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
img

Ukraynalı tarla sahibi, Burdurlu çiftçinin ölümünü böyle kaydetti
img

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
img

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı tehlikesi büyüyor!

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.