Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu - Haberler

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Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu

Giresun'da kar yağış nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu.

GİRESUN (AA) - Giresun'da kar yağış nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanmaya işaret edildi.

Kar yağışının devam edeceği yönünde Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden uyarıda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, can ve mal kaybını önlemek amacıyla ilimiz genelinde 18 Mart Cuma günü tüm gün motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesinin, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışlarının durdurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Meteoroloji, 18 mart, Giresun, kar, Güncel, Haberler

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