Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu - Haberler

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Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da kar yağışı nedeniyle motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu

Giresun'da kar yağışından dolayı motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu.

GİRESUN (AA) - Giresun'da kar yağışından dolayı motosiklet ve bisikletlerin trafiğe çıkışı durduruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Kentte yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanmaya işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak can ve mal kaybını önlemek amacıyla ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi saat 19.00 ile 15 Mart Salı saat 10.00 arasında motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesinin, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışlarının durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Giresun, Mart, kar, Güncel, Haberler

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