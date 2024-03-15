Giresun'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından kapanan 12 köyün yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar tamamlandı. Köy yollarında ulaşım tekrardan sağlanmaya başlandı.
Giresun'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından kapanan 12 köyün yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar tamamlandı.
Köy yollarında ulaşım tekrardan sağlanmaya başlandı.