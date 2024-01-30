Giresun'da Kar Yağışı: 13 Köy Ulaşıma Kapandı

Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, yağışın ardından Espiye'de 12 ve Dereli ilçesinde 1 olmak üzere 13 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.