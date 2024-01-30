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Giresun'da Kar Yağışı: 13 Köy Ulaşıma Kapandı

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Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı. Espiye'de 12 ve Dereli ilçesinde 1 köyde ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar nedeniyle 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, yağışın ardından Espiye'de 12 ve Dereli ilçesinde 1 olmak üzere 13 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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