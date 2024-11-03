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Giresun'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Giresun'da Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
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Giresun'un Teknecik yaylasında mahsur kalan iki kişi, özel idare ekipleri tarafından kar ve tipi nedeniyle yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giresun'da, yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şebinkarahisar ilçesine bağlı Teknecik yaylasında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu vatandaşlara ulaşıldı.

Jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, güvenli yere getirildi.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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